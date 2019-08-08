Компания "Сухой" модернизирует бомбардировщик Су-34

Один из лучших в мире в своем классе российский тактический бомбардировщик Су-34 пройдет модернизацию. По данным "Интерфакса", соответствующий контракт с минобороны уже подписала компания - разработчик этих самолетов "Сухой".

Со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе информагентство сообщило: обновленный бомбардировщик получит расширенные боевые возможности, в первую очередь за счет нового вооружения и усовершенствованной авионики. Компания "Сухой" уже приступила к эскизно-техническому проектированию модернизированной версии Су-34.

По некоторым данным, ВКС России требуется не менее двухсот бомбардировщиков Су-34

Казалось бы, зачем переделывать абсолютно новый самолет (его приняли на вооружение всего пять лет назад), к тому же успешно прошедший боевую "обкатку" в Сирии? Но, как выясняется, именно интенсивная эксплуатация бомбардировщика на Ближнем Востоке подсказала военным, как следовало бы доработать эту машину. В минобороны сформулировали дополнительные требования к Су-34 и передали их специалистам "Сухого" - так родился новый контракт. Вообще это нормально: практически вся номенклатура поставляемых в армию и на флот техники и вооружения - от автоматов и танков до баллистических ракет и атомных подлодок - постоянно модернизируется. Соответственно улучшаются их боевые характеристики: мощность, дальность действия, защищенность и т.д.

Что касается Су-34, о необходимости его усовершенствования говорили и прежде. Скажем, прошлой зимой во время посещения Новосибирского авиазавода имени В.П. Чкалова, где собирают эти бомбардировщики, министр обороны Сергей Шойгу попросил как можно быстрее внедрить в производство те изменения, что были внесены в проект самолета по результатам его применения в Сирии.

По некоторым данным, ВКС России требуется не менее 200 таких самолетов. Чувствуя спрос, "оборонщики" заранее начали прорабатывать варианты адаптации к этому бомбардировщику новых средств поражения, радиоэлектронной борьбы и защиты. Но и стоящие сейчас на "тридцать четвертом" средства тоже весьма эффективны. Речь - об управляемых ракетах класса "воздух-поверхность" Х-38 и Х-59МК2, ракетах "воздух-воздух" и корректируемых авиабомбах КАБ-500 и КАБ-1500. А также - о бортовой станции радиоэлектронной борьбы "Хибины".

Среди других преимуществ Су-34 - большая дальность действия (до 4000 км) и высокая скорость полета - до 1900 км/ч. К тому же бомбардировщик может нести до 8 тонн боевой нагрузки.