Компания "Сухой" модернизирует бомбардировщик Су-34

Новости

В Челябинске впервые на Урале принесли потомство зебры 19:45
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2" 19:30
Рассекречена зарплата российских космонавтов 19:25
Трамп упрекнул ФРС США за сильный доллар 19:20
Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов 19:15
Американский эсминец направился в Черное море 19:10
Лукаку перешел из "МЮ" в "Интер" за рекордную сумму 19:10
Памфилова ответила Венедиктову по жалобам кандидатов в Москве 19:00
Интеграционное взаимодействие стран ЕАЭС рассмотрено на заседании в Киргизии 19:00
Корабли в Баренцевом море "предотвратили" террористические угрозы 18:54
Избитой ингушской девочке установят протез вместо ампутированной руки 18:53
Владимир Морозов одержал победу на этапе Кубка мира 18:51
В церкви Андрея Первозванного нашли богатый клад 18:50
Николас Кейдж искал Святой Грааль. И в каком-то смысле даже нашел 18:42
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии 18:36
В Великом Новгороде снесли старейшую городскую баню 18:30
МИД РФ обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны 18:24
Под землей в Ньюгрейндже найден 5000-летний "космический" объект 18:16
В Японии тайные отравители убили десятки кошек 18:05
Собянин поддержал идею механизма по стимулированию киносъемок в Москве 18:04
Гидрографическое судно отправилось в Арктику изучать рельефы дна 18:04
Новому главе Пентагона подарили лошадь 17:58
Аппарат петербургского омбудсмена занялся пострадавшими в "Крестах" 17:57
Квентин Тарантино признался в любви к фильмам Тимура Бекмамбетова 17:55
Пропавший на Каспии Миг-29 будут искать подводные роботы России 17:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 19:31
Рубрика: Власть

Самолет с защитой

Компания "Сухой" модернизирует бомбардировщик Су-34
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 175(7933)
Один из лучших в мире в своем классе российский тактический бомбардировщик Су-34 пройдет модернизацию. По данным "Интерфакса", соответствующий контракт с минобороны уже подписала компания - разработчик этих самолетов "Сухой".

Со ссылкой на источники в оборонно-промышленном комплексе информагентство сообщило: обновленный бомбардировщик получит расширенные боевые возможности, в первую очередь за счет нового вооружения и усовершенствованной авионики. Компания "Сухой" уже приступила к эскизно-техническому проектированию модернизированной версии Су-34.

По некоторым данным, ВКС России требуется не менее двухсот бомбардировщиков Су-34

Казалось бы, зачем переделывать абсолютно новый самолет (его приняли на вооружение всего пять лет назад), к тому же успешно прошедший боевую "обкатку" в Сирии? Но, как выясняется, именно интенсивная эксплуатация бомбардировщика на Ближнем Востоке подсказала военным, как следовало бы доработать эту машину. В минобороны сформулировали дополнительные требования к Су-34 и передали их специалистам "Сухого" - так родился новый контракт. Вообще это нормально: практически вся номенклатура поставляемых в армию и на флот техники и вооружения - от автоматов и танков до баллистических ракет и атомных подлодок - постоянно модернизируется. Соответственно улучшаются их боевые характеристики: мощность, дальность действия, защищенность и т.д.

"Сухой" отказался от поставки SSJ 100 в Словению

Что касается Су-34, о необходимости его усовершенствования говорили и прежде. Скажем, прошлой зимой во время посещения Новосибирского авиазавода имени В.П. Чкалова, где собирают эти бомбардировщики, министр обороны Сергей Шойгу попросил как можно быстрее внедрить в производство те изменения, что были внесены в проект самолета по результатам его применения в Сирии.

По некоторым данным, ВКС России требуется не менее 200 таких самолетов. Чувствуя спрос, "оборонщики" заранее начали прорабатывать варианты адаптации к этому бомбардировщику новых средств поражения, радиоэлектронной борьбы и защиты. Но и стоящие сейчас на "тридцать четвертом" средства тоже весьма эффективны. Речь - об управляемых ракетах класса "воздух-поверхность" Х-38 и Х-59МК2, ракетах "воздух-воздух" и корректируемых авиабомбах КАБ-500 и КАБ-1500. А также - о бортовой станции радиоэлектронной борьбы "Хибины".

Среди других преимуществ Су-34 - большая дальность действия (до 4000 км) и высокая скорость полета - до 1900 км/ч. К тому же бомбардировщик может нести до 8 тонн боевой нагрузки.

Власть Безопасность Армия Реформа армии
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МИД РФ обвинил Deutsche Welle во вмешательстве во внутренние дела страны
Атамбаев доставлен в МВД Киргизии
США продолжают искать альтернативу "Северному потоку-2"
Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском