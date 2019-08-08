Лукаку перешел из "МЮ" в "Интер" за рекордную сумму

Бельгийский форвард Ромелу Лукаку официально сменил английский "Манчестер Юнайтед" на итальянский "Интер", сообщается на сайте миланского клуба. Контракт 26-летнего нападающего с "черно-синими" рассчитан до 30 июня 2024 года.

А вот сумма трансфера официально не называется. Но авторитетный портал transfermarkt сообщает, что "МЮ" получил за бельгийца порядка 65 миллионов евро. Еще 10-12 миллионов англичане заработают посредством различных бонусов. Наконец, "Юнайтед" окажется в доле, если "Интер" соберется продать игрока до истечения срока его контракта. По версии Football Italia, Лукаку обошелся миланцам в 80 млн евро. В любом случае дороже трансфера в истории "Интера" еще не было.

"Интер" - единственный клуб, в который я хотел перейти, потому что "Интер" - не для всех". Я здесь, чтобы вернуть клуб на вершину", - заявил Лукаку после того, как сделка была подтверждена.

Ромелу Лукаку является лучшим бомбардиром сборной Бельгии с 48 мячами в 81 матче. Что касается "Манчестер Юнайтед", за два сезона в манкунианском клубе он "настрелял" 42 гола в 96 играх. Напомним, в 2017 году "МЮ" по неофициальной информации заплатил за бельгийца, выступавшего за "Эвертон", около 80 миллионов евро, не считая возможных бонусов.