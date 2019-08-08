Минобороны РФ показало на видео уничтожение танка боевиков в Сирии

В интернете появилось видео, на котором показано уничтожения танка террористов в Сирии. Также обнародованы кадры попытки прорыва боевиков с использованием "джихад-мобиля".

Оба видеоролика обнародовало Минобороны России. Съемки велись с воздуха. Судя по всему, камера была установлена на беспилотнике.

Как говорится в пояснении к первому видео, танк был уничтожен в районе населенного пункта Джуббайн. Там группа террористов до 250 человек пошла в атаку на подразделения Сирийской армии. Боевиков поддерживали два танка, три бронеавтомобиля и семь пикапов с крупнокалиберными пулеметами. Наступающих удалось остановить, после чего они отступили.

На видео показано попадание в танк, мощный взрыв и разлетающиеся обломки.

На другом видео снят фрагмент боя, в ходе которого до 400 террористов при поддержке трех танков, четырех БМП и десяти пикапов атаковали позиции правительственных войск и смогли вклиниться в оборону до 500 метров. Отмечается, что перед атакой террористы пустили вперед "джихад-мобиль". Его удалось уничтожить с помощью ПТУР.