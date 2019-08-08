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08.08.2019 12:42
Рубрика: Экономика

Можно ли выращивать овощи на придомовой территории многоэтажки

В России разрешается высаживать небольшие кустарники, растения для украшения территории, если земельный участок является общим имуществом многоквартирного дома. Если же жители многоэтажки решают разбить на придомовой территории огород, появляется несколько важных моментов, которые необходимо учитывать.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
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Прежде всего, на общем собрании жильцов дома должно быть принято решение большинством голосов об использовании участка под огород. Только при условии достижения такого соглашения, оформленного протоколом общего собрания, на земле вокруг дома можно будет разбить грядки.

"Во-вторых, территория этого дома должна иметь определенные границы. Земельный участок под домом должен состоять на кадастровом учете, границы его должны быть определены, и в рамках, соответственно, использования такое возможно", - отметила руководитель юридической службы Российской гильдии риелторов Наталья Михайлюкова в беседе с aif.ru. Если кадастровый учет не проведен, земля под многоэтажкой фактически находится в собственности муниципального образования и на ней устраивать огород запрещено.

Однако существуют случаи, когда посадить огород не получится даже с согласия всех жильцов. Так, если по условиям оформления предусмотрено размещение многоэтажки без приусадебного участка (без ведения личного подсобного хозяйства, - прим. "РГ"), то использовать этот участок не по назначению и высаживать на нем овощи возбраняется категорически.

Экономика Недвижимость Земля
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