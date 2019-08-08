Налоговая культура и принципы справедливости в экономической жизни

Юрий Веселов, доктор социологических и кандидат экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономической социологии Санкт-Петербургского государственного университета

Более четверти века я занимаюсь экономической социологией. В отличие от экономистов мы исследуем то, как экономическая система функционирует в конкретной социальной среде. Например, мы говорим не просто о налогах, что это вообще такое и какова их роль в экономике, а рассуждаем о налоговой культуре - о том, как российские люди относятся к налогам; какие налоговые практики складываются в повседневной хозяйственной жизни; как действуют экономические агенты; как они толкуют налоговое право и как оно в реальности применяется налоговыми органами.

Вот показательный пример нашего налогового правоприменения: почти всем табачным компаниям налоговые инспекции сегодня доначисляют значительные штрафы и пени (СМИ говорят о 60 млрд руб.). В чем дело? А в том, что акцизы на многие товары, в том числе и на табак, увеличиваются с 1 января 2020 года. Табачные компании, зная о грядущем увеличении акцизов, на протяжении многих лет каждый год увеличивали в конце года объем производства, в декабре продавали большой запас продукции покупателю (как правило, аффилированному дистрибьютору) и уплачивали акциз по действующей ставке, до увеличения.

10 процентов составил рост теневого рынка сигарет в 2019 год

Налоговая служба считает, что компании запасали продукцию, только чтобы заплатить акциз перед повышением. Согласно логике налоговиков, хозяйствующий субъект при осуществлении предпринимательской деятельности должен был руководствоваться в первую очередь целями уплаты как можно большей суммы налогов. Но предприниматели не обязаны планировать свою стратегию таким образом, чтобы максимизировать налоговые поступления в бюджет. Компании, тем более крупные, действуют с учетом долгосрочных целей и интересов. Повышение акциза всегда ведет за собой повышение цен, а при сокращении реальных доходов населения (что сейчас и происходит) потребители переключаются на более дешевые бренды или даже на контрафактную продукцию. Стратегия любой компании в условиях высокой конкуренции - прежде всего сохранить свою долю рынка. Как? В данном случае создавая большой запас продукции и реализуя ее в следующем году по прежним ценам. Кстати, тем самым препятствуя расширению теневого рынка сигарет (который вырос в 2019 до 10%). Разве это не то, что юристы называют "разумными экономическими причинами"?

Стратегия табачных компаний в ожидании действий регулятора - обычное целерациональное действие. В экономической науке оно называется "адаптивная стратегия"; а такой запас в расчете на изменение конъюнктуры рынка и цен называется предпринимательским (anticipatory inventory). Подобные действия в экономической науке рассматриваются с точки зрения теории рациональных ожиданий. Однако налоговые инспекции утверждают, что у табачников не было так называемой реальной деловой цели, поэтому они получали "необоснованную налоговую выгоду". Как же так? Ведь обычно производитель табачного сырья - одна компания; производитель сигарет - другая; дистрибьютор - третья; дилер (оптовый продавец) - четвертая. Производитель сигарет сам не занимается выращиванием табака, он покупает его, как правило, на аукционе. Завод также сам не занимается продажей, он производит и хранит на складах ровно то, что заказывает ему дистрибьютор, который и определяет маркетинговую политику, связывается с региональными субдилерами и розничными продавцами. Значит, завод выполняет условия договора, исполняет свои контрактные обязательства перед дистрибьютором; а дистрибьютор - свои (оплачивает закупленный продукт). Разве это не то, что юристы называют "действительным экономическим смыслом"? Я понимаю, если бы налоговые инспекции выявили мошенничество - производство было бы только на бумаге, тогда и продажа с уплатой акциза была бы фиктивной. Но товар был произведен реально; продажа товара с уплатой акциза тоже была произведена реально, оплата за товар была осуществлена реально. С правовой точки зрения сделка состоялась.

Налоговые инспекции считают по-другому, они полагают, что само по себе создание больших товарных запасов без немедленной перепродажи если не преступление, то основание считать, что не было реального движения товара. Но большие запасы (производственные и товарные) в экономике всегда существовали и существуют. Например, огромные запасы сырой нефти в расчете на изменение цен. Или запасы металла на Лондонской бирже металлов (LME). Большие запасы характерны и для табачной отрасли. Сначала хранятся запасы сырья. Потом хранятся запасы готовой продукции - ведь оказывается, что не только производство табака циклично, но и потребление. Курят во все месяцы года, но в холодные, что в России, что в США, больше. Запасы у табачных компаний формируются и потому, что часть продукции производится для экспорта (что вообще не касается акцизов). Хочу подчеркнуть, что в 2017 г. правительство внесло изменения в порядок начисления акциза (ст. 194 НК РФ), - теперь если производитель табачных изделий продает больше продукции, чем ежемесячно продавал в прошлом году, то он должен уплатить акциз по повышенной ставке.

Самый важный принцип - свобода предпринимательства. Никто не может диктовать экономическим субъектам, что и когда производить, сколько, кому и по какой цене продавать

Может ли введенный в 2017 г. новый порядок начисления акцизов влиять на позицию налоговых органов и судов в отношении прошлых лет? Один из главных юридических принципов справедливости - "закон обратной силы не имеет". Налоговые инспекции утверждают, что нет, однако, по сути, пытаются распространить логику нововведения на прошлые периоды. В социологии для объяснения этой ситуации используется категория "фрейм" - смысловая рамка для толкования тех или иных событий. Налоговые инспекции и суды так или иначе трактуют ситуацию с табачными компаниями и акцизами с позиции фрейма, заданного новым порядком начисления акцизов. В нем дана оценочная позиция: действия табачных компаний по увеличению производства и продажи сигарет в расчете на повышение акциза нежелательны. Однако с позиции формальной справедливости именно после введения нового порядка трактовать ситуацию следует противоположным образом - никто не запрещал табачным компаниям увеличивать (или уменьшать) производство и продажу своей продукции в любом квартале года; все акцизы были оплачены согласно действующему на тот момент законодательству и порядку оплаты; значит, действия табачных компаний законны и правомерны. Когда же налоговики настаивают, что табачные компании не должны были увеличивать производство и создавать запасы в конце года, то они вмешиваются в хозяйственную деятельность налогоплательщиков, подвергая сомнению базовые (конституционные) принципы экономической справедливости. Самый важный из них - принцип свободы предпринимательства. Никто не может диктовать экономическим субъектам, что и когда производить, сколько, кому и по какой цене продавать.

Еще табачным компаниям вменяется в вину то, что производитель и дистрибьютор - аффилированные лица. Но здесь уже Высший Арбитражный суд в своем постановлении "Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды" № 53 в п. 6 разъясняет: "Судам необходимо иметь в виду, что следующие обстоятельства сами по себе не могут служить основанием для признания налоговой выгоды необоснованной - взаимозависимость участников сделок".

Конечно, в этом табачном деле можно исходить из псевдоморальной перспективы. Что такое табачные компании? Торговцы "неправильным" (хоть и законодательно разрешенным) товаром, значит, к ним вполне применим принцип "грабь награбленное". В действительности табачные компании, нравятся они нам или нет, такие же равноправные участники экономических отношений, как и все другие производители. Принцип экономической справедливости требует применять к ним налоговое право точно так же, как и к другим экономическим агентам. Нарушение их экономических прав и свобод не остается лишь в сфере экономики, а означает нарушение прав и свобод вообще; нарушение экономической справедливости по отношению к ним приводит к нарушению общих принципов справедливости. А несправедливое общество никогда не будет экономически эффективным.