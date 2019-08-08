Николас Кейдж искал Святой Грааль. И в каком-то смысле даже нашел

Американский актер Николас Кейдж дал пространное (и престранное, чего уж там) интервью американскому изданию The New York Times Magazine. В нем было затронуто великое разнообразие тем, начиная от любимых и нелюбимых фильмов с собственным участием, динамики творческого взаимодействия с режиссерами и заканчивая дружбой с коллегой по ремеслу Джонни Деппом, который, по словам Кейджа, стал исключением, подтверждающим правило - такого, чтобы человек в одночасье стал знаменитостью, не бывает, однако с Деппом случилось именно это.

Наиболее примечательная часть беседы была связана с увлечениями Кейджа вне кинематографа, включая коллекционирование различных вещей. Актер признает, что принимал как удачные "инвестиционные решения", так и абсолютно провальные. К первым, например, относится приобретение самого первого номера комикса Action Man, где появился такой ныне широко известный персонаж как Супермен. Кейдж купил его за 150 тысяч долларов, затем его украли, а после возвращения ему удалось перепродать экземпляр за два миллиона.

Вообще с этим персонажем представителя семейства Коппола связывает довольно многое: например, Кейдж назвал именем Кал-Эл своего сына от третьего брака (именно такое имя было дано Супермену при рождении на планете Криптон), а сам он когда-то чуть было не снялся в роли Кларка Кента в так и не увидевшем свет фильме Тима Бертона "Супермен жив", и о той упущенной возможности до сих пор горько жалеет.

Примером неудачного вложения денег стала эпичная история с черепом динозавра. Кейдж приобрел его за 276 тысяч долларов на одном из официальных аукционов, но потом стало известно, что артефакт был незаконно вывезен из Монголии и, соответственно, при обнаружении его следовало возвратить в место пропажи. Кейдж был полностью согласен с таким решением, сочтя его справедливым, но все же испытал легкую грусть о том, что выбросил деньги на ветер.

По признанию актера, в его жизни был период, когда все, что он делал, ограничивалось чтением книг по философии, практикой медитации и воздержанием от употребления спиртного. Увлечения завели его несколько "не туда" - в один прекрасный момент он пустился на поиски Святого Грааля. Буквально. Кейдж жадно читал книги о мифах и легендах - библиография каждого нового труда, попадавшего в его руки, открывала ему бесконечное поле для литературных поисков, которые, по логике, должны были привести его к месту фактического нахождения Грааля. Почти как в фильме "Сокровище нации".

Он также отправился в английский Гластонбери, который еще в двенадцатом веке с легкой руки насельников Гластонберийского монастыря, а потом уже благодаря средневековому французскому поэту Роберу де Борону стал ассоциироваться с местом, куда Иосиф Аримафейский якобы принес Святой Грааль. Далее актер рассуждает об удивительном источнике в той же местности, вода из которого имеет привкус крови (правда, скорее всего, просто в силу повышенного содержания в ней железа).

Неудачи в поисках Святого Грааля не настолько обескрылили Кейджа, как можно было бы предположить. Некоторое время спустя он купил недвижимость в штате Род-Айленд не в последнюю очередь из-за легенд о том, что тамплиеры (по преданию - хранители Святого Грааля) отправились в Новый Свет и прибыли в Ньюпорт, где выстроили загадочную круглую башню, стоящую там и поныне. В общем и целом приключения Кейджа по своей анекдотичности можно сравнить разве что с соответствующим произведением "Монти Пайтон".

Постепенно актер осознал, что для полноценной жизни нужно все-таки спуститься с заоблачных высот на землю и пришел к выводу, что поиски Святого Грааля лучше всего понимать метафорически, понимая под божественным творением не какой-то таинственный объект, а планету Земля во всей своей неповторимости. И окунулся во вполне осязаемую работу в кинематографе.