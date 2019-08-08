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8 августа 2019 г. 16:35
Общество
Текст: Артем Локалов

"Одноэтажные. Огромные. Очень хороши!"

Московскому автобусу - 95 лет
Едва выйдя на маршрут в 1924 году, он сразу произвел на всех впечатление. В том числе, на сотрудника московских газет Михаила Булгакова.
Один из первых автобусов "Лейланд" в Москве.
Один из первых автобусов "Лейланд" в Москве.

К тому времени Булгаков еще не написал, как Аннушка разлила масло, на котором поскользнется Берлиоз и попадет под трамвай. Еще впереди была "буланая открытая машина" с длинноносым грачом вместо водителя. Но об автобусах будущий автор "Мастера и Маргариты" сразу сделал запись:

- 9 августа. Суббота. По Москве пошли автобусы. Маршрут: Тверская - Центр - Каланчевская. Пока их несколько штук. Очень хороши. Массивны и в то же время изящны. Окраска коричневая, а рамы (они застеклены) желтые. Одноэтажные, но огромные .

Фото: РИА Новости
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Это из дневника Михаила Афанасьевича, который можно прочитать на сайте "Прожито", с которым мы делаем совместную рубрику "Прожито с Родиной". Занятно, что Тверская в той, булгаковской, Москве, к центру не относится.

Надо так же уточнить, что движение официально открылось накануне, 8 августа 1924-го. "Рабочая Москва" тоже, в субботу, 9-го, писала:

- Вчера, в 12 часов, в Москве открылось регулярное автобусное движение от Каланчевской площади до Тверской заставы. Весь маршрут длиной в 8 верст разбит на четыре станции и 13 остановок, время в пути - 25-27 минут. По линии курсируют 8 автобусов с интервалом 6-8 минут. В ближайшее время Москомхоз получает из-за границы еще 8 автобусов, которыми будет обслуживаться вторая линия. Автобус облегчит работу трамвая.

Агитационный автобус.

Для регулярного движения в столице закупились машины английской фирмы "Лейланд" (на 28 мест кажда) - они были праворульными. При этом входная дверь для пассажиров по заказу так же была сделана справа. Путь был разбит на несколько остановок и четыре станции по 10 копеек каждая.

Когда в 1929 году Моссовет отказался от импорта английских автобусов, стало понятно, что именно первые "Лейланды" - самые надежные и долговечные, ведь они отработают на линиях 14 лет. Неслучайно они восхитили Булгакова!

Сайт "Московский автобус" пишет, что изготовленные на Ярославском автозаводе 100 новых автобусов типа Я-6 на 36 мест оказались откровенно плохи и по исполнению, и по техническому оснащению. При том, что коробка скоростей и рулевое управление были импортными.

Булгаков про Я-6 воспоминаний не оставил. Зато в том же 1924-м констатировал, что восемь автобусов на всю Москву - это слишком мало. Врач, он ставил диагнозы городу: "Москва в грязи, все больше в огнях - и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена, - констатировал великий писатель. - В центре Москвы, начиная с Лубянки, "Водоканал" сверлил почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена.

Фото: ТАСС
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Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно - 8 автобусов на всю Москву.

Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза - все это в гангрене. Ничто не двигается с места. Все съела советская канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина - это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы".

Булгаков и здесь, как всегда, актуален. Хотя метро в Москве все же построили. И с автобусами сейчас дела обстоят лучше.

Первые автобусы после окончания рабочего дня отправлялись во временный гараж на углу Большой Дмитровки и Георгиевского переулка. Вот это место сейчас:

А это одна из первых фотографий московского автобуса в 1924 году (как говорится в подписи, "во время движения около остановки на Советской площади").

Автобус первого московского маршрута - от Тверской заставы до Каланчевской площади.

Теперь это Тверская площадь, остановка общественного транспорта находится не прямо на ней, а ближе к Глинищевскому переулку. А ретрофотография сделана, кажется, ближе к Камергерскому переулку (в 1924-м - проезду Художественного театра) - Тверская здесь еще не гигантская улица Горького. Вот как теперь выглядит предполагаемое место съемки:

Сеть автобусных маршрутов после открытия первого регулярного постепенно развивалась, хотя долгое время еще уступала трамваю. Но, например, уже в начале 1925-го Алексей Орешников, сотрудник Исторического музея, специалист по русской и античной нумизматике, пишет в своем дневнике:

- Открылось движение автобусов от Курского до Брянского (теперь - Киевского - прим. "Родины") вокзала (по Покровке, Лубянская площадь, Никольская, Красная площадь, Большая Никитская, Никитский бульвар, Арбат), я проехал до Николопесковского переулка, зашел к Танюше, ее здоровье неважно...

Автобусы у Бахметьевского гаража. Конец 1920-х - начало 1930-х.

Количество автобусов увеличивалось. На Дмитровке они уже не помещались. На Ордынке, где под гараж приспособили склады Покровской мануфактуры, автобусы разворачивались с большим трудом. Культовый архитектор Константин Мельников, увидев эту картину, даже оставил у себя запись:

- Заграничных щеголей дергали передним, задним ходом, с бранью пятили, укладывая на ночлег. Жаль стало истраченных слитков золота. В грезах "Лейланд" рисуется мне породистым конем, сам ставит себя на свое место в манеже.

И Мельников устроил для британских "рысаков" манеж - Бахметьевский гараж. Вот, как он выглядит сейчас:

В 1925-м писатель Михаил Пришвин в своем дневнике делает пометку, что 14 марта они посетили с Рудневым биостанцию:

- Автобус 1 от Страстного до Ярославского вокзала + № 4 до Сокольнического круга и № 20 до Ростокинского проезда, можно пройти по Театральной площади и там прямо с № 4-м.

Теперь в Москве более 1200 маршрутов. На них выходит огромное количество автобусов, которые могут и такое:

Темы дня:
#Москва
#журнал Родина
#транспорт
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