Едва выйдя на маршрут в 1924 году, он сразу произвел на всех впечатление. В том числе, на сотрудника московских газет Михаила Булгакова.

К тому времени Булгаков еще не написал, как Аннушка разлила масло, на котором поскользнется Берлиоз и попадет под трамвай. Еще впереди была "буланая открытая машина" с длинноносым грачом вместо водителя. Но об автобусах будущий автор "Мастера и Маргариты" сразу сделал запись:

- 9 августа. Суббота. По Москве пошли автобусы. Маршрут: Тверская - Центр - Каланчевская. Пока их несколько штук. Очень хороши. Массивны и в то же время изящны. Окраска коричневая, а рамы (они застеклены) желтые. Одноэтажные, но огромные .

Это из дневника Михаила Афанасьевича, который можно прочитать на сайте "Прожито", с которым мы делаем совместную рубрику "Прожито с Родиной". Занятно, что Тверская в той, булгаковской, Москве, к центру не относится.

Надо так же уточнить, что движение официально открылось накануне, 8 августа 1924-го. "Рабочая Москва" тоже, в субботу, 9-го, писала:

- Вчера, в 12 часов, в Москве открылось регулярное автобусное движение от Каланчевской площади до Тверской заставы. Весь маршрут длиной в 8 верст разбит на четыре станции и 13 остановок, время в пути - 25-27 минут. По линии курсируют 8 автобусов с интервалом 6-8 минут. В ближайшее время Москомхоз получает из-за границы еще 8 автобусов, которыми будет обслуживаться вторая линия. Автобус облегчит работу трамвая.

Для регулярного движения в столице закупились машины английской фирмы "Лейланд" (на 28 мест кажда) - они были праворульными. При этом входная дверь для пассажиров по заказу так же была сделана справа. Путь был разбит на несколько остановок и четыре станции по 10 копеек каждая.

Когда в 1929 году Моссовет отказался от импорта английских автобусов, стало понятно, что именно первые "Лейланды" - самые надежные и долговечные, ведь они отработают на линиях 14 лет. Неслучайно они восхитили Булгакова!

Сайт "Московский автобус" пишет, что изготовленные на Ярославском автозаводе 100 новых автобусов типа Я-6 на 36 мест оказались откровенно плохи и по исполнению, и по техническому оснащению. При том, что коробка скоростей и рулевое управление были импортными.

Булгаков про Я-6 воспоминаний не оставил. Зато в том же 1924-м констатировал, что восемь автобусов на всю Москву - это слишком мало. Врач, он ставил диагнозы городу: "Москва в грязи, все больше в огнях - и в ней странным образом уживаются два явления: налаживание жизни и полная ее гангрена, - констатировал великий писатель. - В центре Москвы, начиная с Лубянки, "Водоканал" сверлил почву для испытания метрополитена. Это жизнь. Но метрополитен не будет построен, потому что для него нет никаких денег. Это гангрена.

Разрабатывают план уличного движения. Это жизнь. Но уличного движения нет, потому что не хватает трамваев, смехотворно - 8 автобусов на всю Москву.

Квартиры, семьи, ученые, работа, комфорт и польза - все это в гангрене. Ничто не двигается с места. Все съела советская канцелярская, адова пасть. Каждый шаг, каждое движение советского гражданина - это пытка, отнимающая часы, дни, а иногда месяцы".

Булгаков и здесь, как всегда, актуален. Хотя метро в Москве все же построили. И с автобусами сейчас дела обстоят лучше.

Первые автобусы после окончания рабочего дня отправлялись во временный гараж на углу Большой Дмитровки и Георгиевского переулка. Вот это место сейчас:

А это одна из первых фотографий московского автобуса в 1924 году (как говорится в подписи, "во время движения около остановки на Советской площади").

Теперь это Тверская площадь, остановка общественного транспорта находится не прямо на ней, а ближе к Глинищевскому переулку. А ретрофотография сделана, кажется, ближе к Камергерскому переулку (в 1924-м - проезду Художественного театра) - Тверская здесь еще не гигантская улица Горького. Вот как теперь выглядит предполагаемое место съемки:

Сеть автобусных маршрутов после открытия первого регулярного постепенно развивалась, хотя долгое время еще уступала трамваю. Но, например, уже в начале 1925-го Алексей Орешников, сотрудник Исторического музея, специалист по русской и античной нумизматике, пишет в своем дневнике:

- Открылось движение автобусов от Курского до Брянского (теперь - Киевского - прим. "Родины") вокзала (по Покровке, Лубянская площадь, Никольская, Красная площадь, Большая Никитская, Никитский бульвар, Арбат), я проехал до Николопесковского переулка, зашел к Танюше, ее здоровье неважно...

Количество автобусов увеличивалось. На Дмитровке они уже не помещались. На Ордынке, где под гараж приспособили склады Покровской мануфактуры, автобусы разворачивались с большим трудом. Культовый архитектор Константин Мельников, увидев эту картину, даже оставил у себя запись:

- Заграничных щеголей дергали передним, задним ходом, с бранью пятили, укладывая на ночлег. Жаль стало истраченных слитков золота. В грезах "Лейланд" рисуется мне породистым конем, сам ставит себя на свое место в манеже.

И Мельников устроил для британских "рысаков" манеж - Бахметьевский гараж. Вот, как он выглядит сейчас:

В 1925-м писатель Михаил Пришвин в своем дневнике делает пометку, что 14 марта они посетили с Рудневым биостанцию:

- Автобус 1 от Страстного до Ярославского вокзала + № 4 до Сокольнического круга и № 20 до Ростокинского проезда, можно пройти по Театральной площади и там прямо с № 4-м.

Теперь в Москве более 1200 маршрутов. На них выходит огромное количество автобусов, которые могут и такое: