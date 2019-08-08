ООН презентовала "Руководство по спасению мира для лентяев"

Организация Объединенных Наций опубликовала "Руководство по спасению мира для лентяев". В необычном документе описаны необходимые для развития и сохранения мира действия, которые можно выполнять, не вставая с дивана.

Главной задачей до 2030 года, по мнению ООН, является ликвидация нищеты и голода, принятие необходимых мер для борьбы с климатическими изменениями, достижение гендерного равенства, обеспечение здорового образа жизни населения планеты, а также стабильный мировой экономический рост. При этом в организации подчеркнули, что для выполнения всех этих целей свой вклад должны внести не только правительства, но и каждый отдельно взятый человек.

В первой главе руководства перечислены действия, которые можно выполнить, сидя на диване. В частности, авторы документа советуют гражданам экономно потреблять электричество, перейти на оплату счетов по интернету для экономии бумаги, покупать продукцию компаний, заботящихся об окружающей среде.

Следующие главы документа - это более продвинутый уровень - то, что можно сделать у себя дома (вторая часть), действия за порогом дома (третья часть) и вещи, которые легко осуществимы на рабочем месте (четвертая часть). Также эксперты рекомендуют пересесть на общественный транспорт или на велосипед, питаться преимущественно овощами и фруктами вместо мяса и не выбрасывать еду. Во второй и третьей главе пособия также даются советы, как быстрее принимать душ и экономить воду при стирке белья.