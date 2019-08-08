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08.08.2019 09:32
Рубрика: В мире

Подготовка к заседанию межправсовета ЕАЭС в Киргизии идет в штатном режиме

Текст: Александр Ленин

Подготовка к заседанию Межправительственного совета стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) идет в штатном режиме. Мероприятие должно пройти 9 августа в киргизском городе Чоплон-Ата.

"Подготовка идет в штатном режиме. Рабочие группы работают в штатном режиме", - заявил пресс-секретарь посольства РФ в Киргизии Виктор Харченко, которого цитирует ТАСС.

Фото: EPA
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Напомним, что 7 августа обстановка в стране обострилась после попытки спецназа задержать экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Силовики хотели штурмом взять дом политика в селе Кой-Таш Чуйской области в 20 километрах от столичного города, однако встретили активное сопротивление. По последним данным, пострадали как минимум 52 человека.

Власти вынуждены были созвать экстренное заседание Совета безопасности. Действующий глава государства Сооронбай Жээнбеков обвинил своего бывшего коллегу в нарушении конституции.

Сторонники Атамбаева готовятся провести митинги у здания парламента и администрации президента в Бишкеке, которые запланированы на вторую половину дня.

В мире экс-СССР Киргизия
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