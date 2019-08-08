Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы

Столичные службы переведены на усиленный режим работы из-за прогнозируемого ухудшения погоды в Москве. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

- По данным синоптиков, вечером в столице ожидается дождь, возможна гроза, порывы ветра до 18-23 м/с. Все коммунальные службы столицы уже переведены на особый режим работы в связи с поступлением неблагоприятного прогноза погоды, - сказал Петр Бирюков.

Чиновник подчеркнул, что под особый контроль взяты объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства. А городским службам даны предписания по защите от сильных порывов ветра зданий и сооружений жилого и нежилого фонда, объектов торговли, строящихся объектов, широкоформатных рекламных конструкций и строительной техники.

Для обеспечения бесперебойной работы водоотводящей системы города и ликвидации возможных скоплений воды задействуют порядка 200 единиц специализированной техники и более 1100 сотрудников. В местах вероятного скопления воды организовано дежурство аварийных бригад ГУП "Мосводосток".

Напомним, что при образовании подтоплений территорий можно обратиться в Центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону 8 (495) 657-87-03.