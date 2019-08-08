Какие улицы будут перекрыты 11 августа в Москве

В столичном регионе в воскресенье из-за спортивных мероприятий перекроют ряд улиц. Об этом сообщает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

По данным ведомства, перекрытия коснутся севера и северо-запада столицы. Так, с 9.00 до 13.00 будет перекрыта улица Крылатская от улицы Нижние Мневники до проспекта Маршала Жукова. Перекрытие связано с проведением соревнований по триатлону.

В этот же день, но с 17.00 до 22.00 перекрыты будут проезд Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и часть 3-й Песчаной улицы от улицы Куусинена до 2-й Песчаной улицы. Этот "кирпич" для автомобилистов повесят из-за футбольного матча между ЦСКА и "Сочи".