Московские светильники поставят в Мюнхенских поликлиниках

Одна из крупных столичных компаний выиграла конкурс на поставку тестовой партии инновационных светодиодных светильников для сети медицинских клиник Баварии. Об этом сообщили "РГ" в департаменте инновационной и промышленной политики Москвы.

Согласно данным конкурса, после тестовой поставки, будет принято решение о возможности тиражирования светотехнических решений на всю сеть медицинских муниципальных клиник в Мюнхене, что составит около 20 тыс. световых приборов. Ориентировочный потенциал данного сотрудничества может составить порядка 40 млн рублей. К слову, среди покупателей этой продукции есть не только предприятия России, стран СНГ, но и страны Балтии, Африки, Ближний Восток и другие.

Как прокомментировал руководитель департамента инновационный и промышленной политики Москвы Александр Прохоров, объем экспорта электротехники из Москвы в январе-мае 2019 года составил 587,7 млн долларов. Основными рынками сбыта стали страны СНГ, Египет и Китай.

"Мы работаем над решением основных задач: выводом новых игроков на внешние рынки, расширение и увеличение объема экспортной географии, - рассказывает Прохоров. - Мы будем и дальше развивать форматы "одного окна" и "навигатора" для промышленных ориентированных на экспорт предприятий. В частности предоставления мер поддержки, которые им необходимы: от решения технических вопросов и преодоления административных барьеров, до поиска новых покупателей и встраивания наших поставщиков в международные кооперационные цепочки".

Кстати, на международной выставке PRODUCTRONICA 2019 московские производители будут участвовать коллективным стендом, среди участников будет и фирма, выигравшая тендер на поставку светодиодных светильников. Ожидается, что предприятие представит новейшую интеллектуальную систему управления освещения AWADA, обеспечивающую значительную экономию энергозатрат на освещение.