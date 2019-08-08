Московские врачи прооперировали увеличенную в 9 раз щитовидную железу

Уникальную операцию провели столичные врачи. Пациентка в возрасте 62 лет поступила в городскую клиническую больницу №67 им. Л. А. Ворохобова департамента здравоохранения Москвы с массой жалоб: постоянные головные боли, затруднения при дыхании и глотании пищи и необычное утолщение шеи.

С помощью компьютерной томографии и пункционной биопсии женщине поставили диагноз: многоузловой эутиреоидный зоб с загрудинным расположением. Специалисты знают: такая патология относится к высшей 5-ой степени сложности.

На второй день после поступления пациентке сделали тотальную тиреоэктомию - полное удаление щитовидной железы. Операцию провел врач-хирург-эндокринолог высшей категории 1-го хирургического отделения больницы №67 Омар Османов. Осложнилась она тем, что увеличенная щитовидная железа проросла в трахею и мышцы и сдавливала прилегающие к ней яремные вены и сонную артерию. В итоге операция продолжалась почти пять часов и успешно завершилась полным удалением железы. Нормальный объем ее составляет 20 мл., а у пациентки он оказался 182 мл, что в 9 раз больше нормы.

Сейчас женщина чувствует себя хорошо - и во время операции ее гемодинамические показатели были в пределах нормы, и после нее. Уже на следующий день она поделилась радостными впечатлениями от ощущения легкости в области шеи, свободного дыхания и глотания пищи. Сейчас она лишь сожалеет, что вынесла столько мучений, не обратившись в больницу раньше.