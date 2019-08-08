Птенцы черного аиста вылупились в Московском зоопарке

В Московском зоопарке вылупились два птенца черного аиста, сообщает официальный сайт мэра Москвы со ссылкой на пресс-службу зоосада.

Вылупившиеся птенцы - это потомство пары черных аистов Лео и Розы, которые пополнили коллекцию зоосада в 2005 году. Первые птенцы у них родились только девять лет спустя, и с 2014 года это уже пятый выводок.

Сейчас птенцы весят не более полутора килограммов и пока покрыты пухом. До того как их впервые увидят посетили, им нужно подрасти и окрепнуть. Посмотреть на них в вольере можно будет в сентябре.

Сообщается, что в будущем редких птиц передадут в ведущие отечественные зоопарки, как это происходило и раньше - потомство, например, уже отдавали в Ростов-на-Дону, Читу и Ставрополь. В дикой среде эти птицы живут не более 18 лет, а в условиях зоосада продолжительность жизни увеличивается почти вдвое.