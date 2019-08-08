Сергей Собянин предупредил москвичей о надвигающейся стихии

Мэр города Сергей Собянин призвал жителей Москвы быть максимально осторожными из-за непогоды вечером в четверг. Соответствующее предупреждение градоначальник опубликовал на своей странице в Twitter.

"Очень прошу быть максимально осторожными. Избегайте находиться рядом с деревьями, легкими конструкциями. Следите за информацией МЧС", - написал мэр.

Сергей Собянин также отметил, что в режим повышенной готовности переводятся городские службы.