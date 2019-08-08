Столичные парки могут закрыть из-за стихии

Если оперативными службами города будет принято решение об опасности нахождения людей на территориях парков, их могут закрыть. Об этом сообщила пресс-служба Мосгорпарка.

Как пояснили в пресс-службе, столичные парки могут закрыться при штормовом предупреждении, возникновении чрезвычайной ситуации, сложных погодных условиях и других ситуациях, если такое решение примут органы, отвечающие за безопасность. Тогда сотрудники охраны парков просят посетителей покинуть территорию или сопровождают их в безопасные места, при этом одновременно перестают работать аттракционы, кафе, торговые павильоны, закрывают спортивные и досуговые мероприятия. В ведомстве не исключили, что если наступит, как обещают синоптики, "погодный коллапс", работа парков будет ограничена.

Как ранее рассказывали "РГ" в Метеобюро Москвы и области, с вечера четверга до вечера пятницы может выпасть 40-45 мм осадков. Это составляет больше половины нормы для последнего летнего месяца в Москве. Помимо сильного ливня, метеорологи обещают и порывистый штормовой ветер до 22 м/с.