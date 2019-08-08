Хабаровчан перестанут пускать в Фуюань из-за паводка

С десятого августа из-за паводка на Амуре будет временно приостановлено речное сообщение между Хабаровском и китайским городом Фуюань. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

- Накануне в АО "Хабаровскводтранс" китайская сторона прислала сообщение, в котором говорится о временном прекращении работы речного пункта пропуска в городе Фуюань в связи с тем, что Амур достиг критической отметки, - пояснили в комитете по туризму министерства культуры региона.

Девятого августа теплоходы будут перевозить только тех туристов, которым нужно вернуться домой. Из Фуюаня предстоит забрать 27 хабаровчан. С российской стороны - 126 жителей КНР. Возобновятся перевозки после того, как уровень Амура опустится ниже 520 сантиметров.

Пока этих значений он не достиг, но, вероятнее всего, к моменту закрытия как раз к ним подберется. По данным регионального главка МЧС, к утру восьмого августа Амур у краевого центра достиг отметки 494 сантиметра. За сутки он поднялся на 18 сантиметров. Ожидается, что к 12-14 августа уровень воды превысит опасную отметку в шесть метров.