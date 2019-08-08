В Благовещенске ребенок погиб под колесами рейсового автобуса

На одном из оживленных перекрестков областного центра Приамурья рейсовый автобус насмерть задавил шестилетнюю девочку.

Как стало известно из полицейской хроники, малышка переходила дорогу на зеленый сигнал светофора. В этот момент водитель автобуса 1955 года рождения поворачивал на лево и не предоставил пешеходу преимущество в движении. В результате произошла трагедия.

В УМВД по Амурской области сообщили, что в отношении водителя автобуса возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).