В Приамурье на дороге утонул водитель

В Октябрьском районе Амурской области, недалеко от угольного разреза "Ерковецкий" на дороге утонул 46-летний водитель.

Мужчина вместе с двенадцатилетним сыном выехал из села Варваровка и поехал в сторону угольного разреза. Подъехав к размытому участку дороги, он вышел из машины и пошел вброд по воде. Видимо, хотел проверить насколько серьезна ситуация.

В машину он больше не вернулся. Перепуганный ребенок, не дождавшись отца, отправился в село.

- Водолазы обнаружили тело. Погибший был замечательный семьянин и профессиональный водитель, - рассказал "РГ" глава Октябрьского района Сергей Дементьев.

Он также отметил, что дорога, по которой поехал мужчина, в последнее время не эксплуатировалась.

Паводок в Амурской области затопил 31 участок автомобильных дорог. От "большой земли" отрезанны восемь населенных пунктов.