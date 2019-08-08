Под Самарой во время прыжков с парашютом погиб военнослужащий

В Самарской области проводится проверка по факту смерти военнослужащего одной из воинских частей Тольяттинского гарнизона. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

В одной из частей в ходе учений произошел смертельный несчастный случай. Во время плановых прыжков с парашютом сильный порыв ветра отнес военнослужащего к линии ЛЭП. При приземлении он зацепил провода, его ударило током. К сожалению, поражение током стало фатальным, мужчина не выжил.

Сейчас правоохранительные органы совместно с командованием Тольяттинского гарнизона проводят тщательную проверку, устанавливаются все обстоятельства ЧП.