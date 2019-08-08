Путин обещал помочь Оренбургской области

На встрече с врио губернатора Оренбургской области Денисом Паслером президент обсудил состояние дорог, школ и больниц, а также вопросы занятости.

"Пять месяцев - небольшой срок, тем не менее уже почти полгода. Какие у вас впечатления? Как вы планируете выстроить работу на ближайшее время?" - поинтересовался Владимир Путин.

Первоочередное - это вопрос занятости, рабочие места для жителей. Паслер рассказал о работе по реорганизации ряда промышленных предприятий. "Очень важно: если конкретно какие-то вопросы дополнительно нужно решать, вы, пожалуйста, на меня выходите в ходе практической текущей работы, и если нужно, я правительству подскажу", - предложил помощь глава государства. "Там еще один из важных вопросов - это, конечно, дорожное строительство", - также заметил он.

"По дорогам ситуация следующая, - сообщил врио главы области. - В соответствии с национальным проектом мы должны обеспечить 50 процентов нормативного состояния дорог. Сегодняшний паспорт национального проекта у нас достигает всего 34,1". Паслер попросил поручить правительству "все-таки попытаться этот норматив до 50-ти довести".

"На "Прямой линии" вы давали поручение по селу Трудовому, по школе - мы приступили к работам", - продолжил врио главы региона, заверив, что все будет сделано своевременно и 1 сентября начнутся занятия. "У нас всего во вторую смену сейчас учится больше 20 тысяч, три школы у нас сейчас в строительстве", - сообщил он.

"По школам тоже критичная история, - считает докладчик. - Хотелось бы, чтобы мы в ближайшее время в Оренбурге и Оренбургском районе, где, по сути, 80 процентов детей из второй смены - ... чтобы мы поучаствовали в отборах в ближайшие два-три года и сняли эту критическую массу по второй смене".

Еще Паслер рассказал о ходе строительства мемориального комплекса и образовательного центра Виктора Черномырдина. Его планируется завершить к 1 сентября. "Там было ваше непосредственное поручение. Поэтому если будет такая возможность, с учетом того, что вы инициировали, мы дорешаем все эти вещи и с удовольствием вас пригласим", - заметил он.

По просьбе президента речь зашла и про больницы. "В этом году мы уже включились в работу. Во-первых, по нацпроекту мы в сентябре должны завершить и завершим проектирование и со следующего года планируем детскую областную строить - здесь вопросы все решены", - заверил собеседник. "Мы уже сейчас, в начале лета мобилизовались и выделили дополнительные деньги на поликлинику (первичное звено, "амбулаторка")", - продолжил он. "И на следующий год уже выделены дополнительные деньги на проектирование на очередные пять-шесть поликлиник с учетом бережливого производства, всех стандартов и технологий, которые нужны", - заметил Паслер.

"А больница, которая нуждается в помощи и поддержке, - это областная, по сути, "лицо" области. Сейчас мы завершаем там поликлинику, и в августе планируем запустить", - заключил врио главы региона.