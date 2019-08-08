В Уфе женщина погибла после укуса собаки

В Орджоникидзевском районе Уфы 48-летняя местная жительница погибла после того, как ее укусила собака. По данному факту проходит доследственная проверка, сообщили в управлении СК РФ по Башкирии.

Известно, что произошло это ночью 7 августа. Женщина была в гостях у своей подруги, хозяйки собаки. Ночью животное по какой-то причине напало на гостью и укусило в область шеи и лица. Хозяйка не успела ничего предпринять: пострадавшая умерла на месте.

Следователи осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинскую экспертизу. Идет опрос очевидцев.

О судьбе собаки пока не сообщается. По неофициальной информации, погибшая находилась в состоянии алкогольного опьянения, а напал на нее стаффордширский терьер.