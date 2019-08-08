В Омске через несколько месяцев пройдет XVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана - 2019, а затем город ждут Дельфийские игры - 2020 и Молодежный чемпионат мира по хоккею - 2023. Справится ли местный гостиничный комплекс с наплывом туристов?

Неизвестно, кто победит на Молодежном чемпионате мира по хоккею в 2023 году, но гостиничный бизнес Омска точно выиграет. Фото: Алексей Куденко/РИА Новости

Номерной фонд омских гостиниц, по разным оценкам, способен разместить чуть больше 2 000 человек. При этом на территории мегаполиса нет ни одного пятизвездочного отеля, а новые проекты реализуются с большим скрипом или вообще "заморожены". Бытует мнение, что уровень гостиничного сервиса в одном из трех сибирских городов-миллионников оставляет желать лучшего, и отрасль почти не развивается. Однако эксперты с этим не согласны.

- По сравнению с 2016-м годом число гостиниц в Омске выросло на треть, - сообщила "РГ" заведующая кафедрой туризма, гостиничного и ресторанного бизнеса института дизайна и технологий ОмГТУ Евгения Кулагина. - В настоящее время в городе насчитывается 78 объектов, предлагающих данный вид услуг. Их загруженность выросла почти на двадцать процентов. Семнадцать гостиниц классифицировано, хотя еще совсем недавно таковых было всего четыре. Прогресс очевиден.

В настоящее время инвесторы главным образом реконструируют и приводят в порядок уже имеющийся фонд. И если гостиница "Омск" на Иртышской набережной прежде приводила постояльцев, мягко говоря, в смятение, то теперь, став одним из объектов российской гостиничной сети, она этаж за этажом приобретает современный вид с соответствующим уровнем услуг.

На днях стало известно, что к Молодежному чемпионату мира по хоккею - 2023 в центре города появится еще один современный отель (его наличие обязательно по условиям проведения соревнований). Уже определено место, найден инвестор, выбрано название и даже представлен проект.

Гостиница на пересечении улиц Гагарина и Щербанева войдет в международную сеть Hilton. Расположится она в здании 1957 года, к которому поз-же возвели пристройку, и теперь помещение представляет сразу два архитектурных стиля. Столичные зодчие, разработавшие проект реконструкции, намереваются сохранить и даже подчеркнуть исторические особенности объекта. Но, возможно, часть пятиэтажки придется снести.

Оживление вероятно и на рынке новостроек. На днях в омском правительстве заявили, что в городе появится три гостиничных комплекса на 395 мест с общим объемом инвестиций в 2,15 миллиарда руб-лей. Все отели - четырехзвездочные, срок их ввода в эксплуатацию - до 2023 года. В строительство гостиничного комплекса Hilton Double Tree на 200 мест инвестор вложит 1,3 миллиарда рублей, в комплекс на 75 мест на улице Пушкина - 400 миллионов, а реконструкция здания в административно-гостиничный комплекс CURIO a collection by Hilton на 120 мест обойдется в 450 миллионов.

Региональные власти весьма заинтересованы в развитии этой сферы. И предлагают бизнесменам под строительство современных отелей еще пять сформированных земельных участков площадью до тринадцати гектаров, в том числе в исторической части города.

Потребность в новых гостиницах в городе есть. По данным Омскстата, за последний год их услугами воспользовалось более 290 тысяч человек. Это на сорок процентов больше, чем два года назад. Каждый восьмой гость прибыл в регион из-за границы.

Пока даже самые продвинутые омские отельеры делают ставку на четыре звезды, но не исключают, что "зажгут" новые, если будет нужно. Тем временем спрос на специалистов гостиничного бизнеса остается стабильным, а вот требования к ним растут.

- Новое поколение образовательных стандартов ставит акцент на производственной практике, формировании профессиональной компетенции молодых специалистов. К тому же предполагает обязательное участие работодателей в формировании учебных программ. И мы эти рекомендации активно используем, - говорит Евгения Кулагина.

Сегодня омские выпускники работают администраторами, менеджерами гостиниц, турбаз, профилакториев и других структур гостеприимства не только в своем регионе, но и в Новосибирской, Ленинградской, Московской областях, Алтайском крае, а также в Казахстане. Кстати, каждый третий студент, обучающийся гостиничному делу в ОмГТУ, - из Казахстана.

- Я считаю это направление перспективным. Сеть отелей в Казахстане стабильно развивается, а при желании можно остаться в России. Так что у меня есть выбор, - делится планами будущий гостиничный администратор Антон Кузьмин.

Недавно Омский институт дизайна и технологий ОмГТУ получил лицензию на подготовку специалистов среднего звена и уже в следующем учебном году начнет обучать персонал, также весьма востребованный гостевым бизнесом. Во-первых, в регионе стартовал проект "Сибирский тракт", нацеленный на развитие автотуризма, сети мотелей и кемпингов. Во-вторых, специалистов ждут не только в новых гостиницах, но и в хостелах, количество которых, несмотря на введение законодательных ограничений, продолжает расти.

- За последнее время их загруженность в Омске выросла в пять раз, а число уже приближается к двум десяткам, - поясняет Евгения Кулагина. - Это не конкуренты, а альтернатива гостиницам. И это говорит о том, что все больше гостей города делает ставку не на комфорт, а на удовлетворение туристического интереса.

Между тем эксперты напоминают: в 2020 году все заведения, оказывающие гостиничные услуги, будут обязаны пройти классификацию и получить "звездную" категорию. Работать без нее будет нельзя. До 1 июля нынешнего года это требование распространялось на отели фондом более пятидесяти номеров, а с 1 января 2020-го будет касаться всех представителей отрасли без исключения. Специалисты считают, что новый регламент станет стимулом повышения качества услуг и вывода гостевого бизнеса из тени.