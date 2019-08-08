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08.08.2019 09:14
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Томске пациентов будут лечить торфом

Текст: Наталья Граф (Томск)

Томские ученые намерены использовать торф для создания новых лекарственных препаратов.

Томская область занимает второе место в России по запасам торфа. Однако добыча ценного сырья в регионе ведется в ограниченных объемах. Как правило, торф в основном используют в сельском хозяйстве.

Фото: Владимир Смирнов/ РГ
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- Между тем в семидесятых годах прошлого века на фармацевтическом факультете СибГМУ были начаты исследования биологически активных комплексов растений и торфов, - сообщает Инновационный портал Томской области. - Сегодня молодые ученые решили возродить это направление.

Медики и фармакологи исследуют влияние компонентов торфа на сердечную активность и разрабатывают препараты из природного сырья.

- Верховой торф обладает хорошими антисептическими, ранозаживляющими свойствами. Хорошо известны гуминовые кислоты, которые пытаются использовать для лечения желудочных заболеваний, - рассказывает доцент кафедры химии СибГМУ Ольга Голубина.

Образцы торфа ученые отбирают в разных районах Томской области. Химики планируют разработать методы стандартизации для каждого сырьевого источника, чтобы понимать, какие месторождения больше всего подходят для разработки конкретного препарата.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Томская область Томск
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