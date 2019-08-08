В Томске пациентов будут лечить торфом

Томские ученые намерены использовать торф для создания новых лекарственных препаратов.

Томская область занимает второе место в России по запасам торфа. Однако добыча ценного сырья в регионе ведется в ограниченных объемах. Как правило, торф в основном используют в сельском хозяйстве.

- Между тем в семидесятых годах прошлого века на фармацевтическом факультете СибГМУ были начаты исследования биологически активных комплексов растений и торфов, - сообщает Инновационный портал Томской области. - Сегодня молодые ученые решили возродить это направление.

Медики и фармакологи исследуют влияние компонентов торфа на сердечную активность и разрабатывают препараты из природного сырья.

- Верховой торф обладает хорошими антисептическими, ранозаживляющими свойствами. Хорошо известны гуминовые кислоты, которые пытаются использовать для лечения желудочных заболеваний, - рассказывает доцент кафедры химии СибГМУ Ольга Голубина.

Образцы торфа ученые отбирают в разных районах Томской области. Химики планируют разработать методы стандартизации для каждого сырьевого источника, чтобы понимать, какие месторождения больше всего подходят для разработки конкретного препарата.