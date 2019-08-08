Жители Ачинска получили ложные сообщения об эвакуации

Жители Ачинского района после ЧП на военном складе получили ошибочные смс-сообщения о повторной эвакуации. Об этом сообщается на официальном портале губернатора и правительства Красноярского края.

Информация о повторной эвакуации в Ачинском районе была распространена 8 августа в социальных сетях. Сообщения дублировались в смс-рассылках. Такие данные приводит агентство по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Красноярского края.

В краевом правительстве официально заявили, что распространенная информация является ложной и не соответствует действительности. Власти призвали граждан соблюдать спокойствие и не паниковать.

"Сейчас в деревне Каменке начался личный прием граждан с представителями краевого правительства и Министерства обороны России", - отметили в пресс-службе губернатора.

Напомним, пожар на военном хранилище пороховых зарядов в Красноярском крае произошел в понедельник во время погрузочных работ. Огонь спровоцировал серию неконтролируемых взрывов боеприпасов.

Из ближайших населенных пунктов были эвакуированы порядка 16 тысяч жителей. Домой после эвакуации уже вернулись порядка 300 жителей Ачинска.