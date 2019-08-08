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08.08.2019,  
10:19
Текст:  Светлана Цыганкова

Береговой ракетный комплекс "Бал" развернули на полуострове Средний

Фото: Пресс-служба Северного флота Фото: Пресс-служба Северного флота
Фото: Пресс-служба Северного флота

Военнослужащие Северного флота развернули пусковые установки берегового ракетного комплекса "Бал" на полуострове Средний на побережье Баренцева моря. Ракетчики совершили марш в позиционный район.

Фото: Ejército del Perú Canal oficial / youtube.com
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Об этом сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. В марше участвовали 60 ракетчиков и 15 единиц техники. Военнослужащие не только доставили технику на полуостров, но еще и проведут учения. Они будут стрелять по надводным целям, отработают действия по нанесению удара по группировке кораблей условного противника, имитируя ракетную стрельбу. А первые практические стрельбы состоятся осенью во время плановых учений.

Береговой ракетный комплекс "Бал" поступил на вооружение дивизиона ракетно-артиллерийской бригады Северного флота. Он заменил береговой ракетный комплекс "Рубеж". "Бал" предназначен для поражения надводных целей на расстоянии до 150 километров.

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