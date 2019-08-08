В ФСИН рассказали подробности избиения заключенного в СИЗО "Кресты"

Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко рассказал в беседе с ТАСС, что начальник петербургского СИЗО "Кресты" был не в курсе истории с избиением заключенного.

По словам Максименко, руководитель изолятора получил эту должность в начале года, а ранее занимал пост начальника детской воспитательной колонии. К нему не возникало никаких претензий со стороны руководства.

- Ему трудно предъявить претензии. Не думаю, что он был в курсе ситуации. Я с ним беседовал, он абсолютно адекватный человек с хорошей подготовкой, - охарактеризовал начальника колонии Максименко.

Он также отметил, что у руководителя самой большой тюрьмы в Европе, которой является СИЗО "Кресты", огромный объем работы. По словам Максименко, на территории учреждения все еще продолжается проверка центрального аппарата ведомства. Он не исключил, что в ее ходе могут вскрыться новые факты нарушений, что поможет указать руководству на слабые места системы изолятора.

Замдиректора ФСИН подчеркнул, что ситуация с избиением, кадры которого попали в СМИ, произошла из-за бытового конфликта. По его словам, избитый заключенный "грезил блатной романтикой". Попав в камеру к рецидивистам, он взял без спроса чужую сигарету и за это был избит ими. Факты пыток, вымогательства и выбивания показаний не подтвердились.

Он отметил, что в исправительном учреждении подобные ситуации недопустимы. При этом Максименко рассказал, что у нового СИЗО существует кадровая проблема, так как после переезда на новое место в Колпино практически все прежние сотрудники уволились. Сейчас в новом здании работает чуть более половины сотрудников от необходимого количества личного состава. Не хватает порядка 400-450 человек. Ожидается, что проблему кадров удастся решить после возведения двух домов, строительство которых начнется в сентябре. Сотрудники СИЗО смогут получить там служебное жилье.

Напомним, ранее в Сети появилась видеозапись с избиением одного из заключенных, который содержится в СИЗО "Кресты". Центральный аппарат ФСИН направил в колонию проверку. Они выявили множество нарушений в работе изолятора. Так, например, отсутствовал учет перевода заключенных из одной камеры в другую. При этом, как отметил Максименко, есть подозрение, что сотрудники учреждения намеренно переводили несудимых заключенных к судимым. Таким образом могли воздействовать на "неудобных" заключенных, переводя их к другие камеры для "перевоспитания". Кроме того, сотрудники учреждения не предотвратили появление у спецконтингета мобильных телефонов, на камеру которого снимали избиение. После проверки Валерий Максименко заявил, что в изоляторе "бардак". В СИЗО объяснили нарушения недостатком людей, но эта причина, по его мнению, является слабым оправданием.

- Работать люди не хотят, ссылаясь, что работников не хватает, - цитирует РИА Новости Максименко. - Поэтому идут по простому пути: либо сами бьют, либо, как в этом случае, подсаживают к головорезам.

По итогам проверки несколько сотрудников учреждения были отстранены от обязанностей. Материалы были переданы в прокуратуру и следственные органы, специалисты которых также находятся в учреждении. Кроме того, сотрудники аппарата уполномоченного по правам человека в Санкт-Петербурге также выехали в колонию с проверкой. Они установят круг лиц, который мог подвергаться избиениям со стороны заключенных ранее. Городской омбудсмен Ольга Штанникова отметила, что беседы с возможными потерпевшими будут проходить конфиденциально, без участия работников СИЗО. Также сейчас устанавливают сотрудников, которые причастны к делу об избиении. После их идентификации материалы будут направлены в следственные органы.