В Коми борца с наркотиками госпитализировали с передозировкой

В Сыктывкаре руководителя общественной организации, которая специализируется на реабилитации наркоманов, доставили в больницу с сильной наркотической интоксикацией. Об этом сообщает пресс-служба республиканской полиции.

После ЧП 37-летний сыктывкарец попал в поле зрения сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сыктывкару. За употребление наркотических средств без назначения врача общественника привлекли к административной ответственности.

Когда борец с наркотиками выйдет из больницы, его ждет четырехдневный административный арест.