Новости

В Японии тайные отравители убили десятки кошек 18:05
Собянин поддержал идею механизма по стимулированию киносъемок в Москве 18:04
Гидрографическое судно отправилось в Арктику изучать рельефы дна 18:04
Новому главе Пентагона подарили лошадь 17:58
Аппарат петербургского омбудсмена занялся пострадавшими в "Крестах" 17:57
Квентин Тарантино признался в любви к фильмам Тимура Бекмамбетова 17:55
Пропавший на Каспии Миг-29 будут искать подводные роботы России 17:47
В инкерманском камне возрастом 70 млн лет нашли медные "пули" 17:47
В Германии пройдет суд над 92-летним пекарем-нацистом 17:42
Офтальмологи рассказали, как сберечь зрение до старости 17:41
Заключительный сезон телесериала "Родина" выйдет в следующем году 17:40
"Феномен бороды": зачем мужчине борода и как ее воспринимают женщины 17:40
Прокуроры будут пресекать действия организаторов и участников незаконных акций 17:39
Москвичей предупредили о таксистах-"оборотнях" 17:39
Специалисты Росстата начали обход улиц для подготовки к переписи 17:35
Городские службы Москвы перешли на усиленный режим работы 17:35
На Дону поисковики во время раскопок обнаружили немецкие бункеры 17:32
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском 17:29
Пианист превратил Jingle Bells и Happy Birthday в хоррор-саундтреки 17:25
В Коми борца с наркотиками госпитализировали с передозировкой 17:23
Создатели World of Tanks пригласили россиян на грандиозное мероприятие 17:10
Двинской залив Белого моря закрыли для судов после ЧП в Северодвинске 17:08
Kia продает тысячу кроссоверов Seltos в сутки 17:06
В Барселоне участились жалобы на поведение туристов в съемном жилье 17:03
Месси, Роналду и Мане поспорят за звание лучшего нападающего ЛЧ-2018/19 16:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Что скрывается за самым известным фото в истории мирового рока
Как избежать мошенничества с жильем
Как избежать мошенничества с жильем
Как выбрать правильный арбуз
Как выбрать правильный арбуз
08.08.2019 17:23
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Коми борца с наркотиками госпитализировали с передозировкой

Текст: Ульяна Вылегжанина (Сыктывкар)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Сыктывкаре руководителя общественной организации, которая специализируется на реабилитации наркоманов, доставили в больницу с сильной наркотической интоксикацией. Об этом сообщает пресс-служба республиканской полиции.

У жителя Ленобласти нашли десять килограммов наркотиков для закладок

После ЧП 37-летний сыктывкарец попал в поле зрения сотрудников отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Сыктывкару. За употребление наркотических средств без назначения врача общественника привлекли к административной ответственности.

Когда борец с наркотиками выйдет из больницы, его ждет четырехдневный административный арест.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Республика Коми Сыктывкар Борьба с наркотиками
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Экс-президент Киргизии сдался властям
СК заморозил счета ФБК, фигурирующие в деле об отмывании средств
СК задержал водителя автобуса, сорвавшегося в обрыв под Новороссийском
Захарова дала оценку работе посла США в России
Против Apple в России возбуждено дело