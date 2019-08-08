В Петербурге завели дело на фирму, предлагающую кастрировать мужей

Управление ФАС по Санкт-Петербургу завело дело на общество защиты животных, которое разместило объявление о бесплатной кастрации неверных супругов. Горожан возмутила такая реклама.

Как сообщает пресс-служба УФАС по Санкт-Петербургу, в ведомство поступило пять жалоб от горожан.

Рекламный штендер появилась недалеко от входа на станцию метро "Улица Дыбенко". В объявлении было сказано, что сотрудники общества защиты животных "Ответ" готовы кастрировать котов за тысячу рублей, кошек - за две с половиной тысячи, а неверных мужей - бесплатно.

Петербуржцы, обратившиеся в региональное управление ФАС заявили, что такая реклама, на их взгляд, оскорбляет и унижает человеческое достоинство.

Жалобы изучили специалисты Ассоциации маркетинговой индустрии "Рекламный ответ", внутри которой также был проведен опрос. По результатам 87,5 процентов респодентов согласились с тем, что реклама действительно оскорбляет.

На основании этого УФАС по Санкт-Петербургу завело дело о нарушении закона "О рекламе". 23 августа комиссия при антимонопольном ведомстве примет окончательное решение о судьбе рекламной акции.