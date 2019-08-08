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08.08.2019 13:52
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Путину доложили про продовольственную безопасность

Текст: Кира Латухина
Свыше 4 млн тонн зерна пополнили "закрома Родины". О том, как Волгоградская область помогла обеспечить продовольственную безопасность, шла речь на встрече президента Владимиру Путину с главой региона Андреем Бочаровым.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

"Волгоградская область в полном объеме выполнила вашу задачу по обеспечению продовольственной безопасности. И на сегодня уже более четырех миллионов тонн зерна направлено непосредственно в закрома нашей Родины", - доложил губернатор главе государства.

Фото: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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В 2014 году Путин поддержал предложение Волгоградской области по расширению объемов господдержки в мелиорации, переработке и хранении. "На этом этапе нам удалось полностью стабилизировать на сегодняшний день овощную группу, в том числе и бахчевую группу, и мы уже третий год подряд уверенно один миллион тонн вырабатываем. Исходя из этого, мы сегодня на 70 процентов обеспечиваем промышленный сбор, а раньше это было наоборот", - рассказал докладчик.

Устойчивая работа позволила стабилизировать и масличные, и бахчевые культуры, выросли сборы по плодовым и ягодам, продолжил Бочаров. "Должен сказать, что именно то решение по мелиорации нам позволило на первом этапе стабилизировать всю ситуацию, а затем уже серьезно увеличить площадь", - добавил он. "Если дальше смотреть вопрос мелиорации - практически в 1,5 раза нам удалось увеличить объем мелиоративных земель на сегодняшний день", - сказал губернатор.

Удалось серьезно нарастить экспортный потенциал региона. "Мы уже в значительной части увеличили переработку по всем показателям", - заверил докладчик.

Фото: РИА Новости
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Еще Бочаров рассказал о работе по оздоровлению реки Волги. "Мы начали реализацию уникального масштабного проекта по оздоровлению Волго-Ахтубинской поймы и наполнению ее водой. Первый этап, который полностью включает проектирование, уже начат", - сообщил он. Проект прежде всего направлен на экологическую безопасность и создание благоприятных условий для жизни, заявил губернатор. И касается он не только Волгоградской области, но и всего юга России, и выходит в Каспийское море. Также удастся создать более благоприятные условия для засушливых территорий области, что даст дополнительную возможность развития АПК. "Мы планируем увеличить где-то в два раза тот объем, который мы сегодня вырабатываем по овощам, это будет уже два миллиона тонн. Это за собой потянет, естественно, и переработку, и хранение", - спрогнозировал докладчик и попросил о дополнительной поддержке.

"У вас, я знаю, еще фармацевтическая отрасль тоже развивается активно", - оценил президент. "Естественно, одна из наших "звездочек" - это фармацевтический кластер, который в ближайшее время мы уже запустим в полном объеме", - заявил губернатор, также рассказав о работе, связанной с оказанием экстренной, скорой медицинской помощи на всей территории области.

Власть Работа власти Регионы Президент Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область
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