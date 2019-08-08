Под Челябинском семья отравилась неизвестным веществом

В Челябинской области организована проверка по факту отравления неизвестным веществом семьи из города Карталы. Двое взрослых и трое детей госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

Вчера днем в лечебное учреждение города Карталы с признаками отравления обратилась местная жительница с тремя детьми в возрасте от 5 до 18 лет, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщили в региональном минздраве, первоначально пострадавшим диагностировали отравление угарным газом. Однако, несмотря на схожесть симптомов, эта версия не подтвердилась.

В ГУ МЧС подтвердили, что в многоквартирном доме, где проживает семья, никаких возгораний не зафиксировано. Версия об утечке газа тоже не нашла подтверждения. Дом уже проверили соответствующие службы.

После этого в минздраве уточнили, что рабочая версия - отравление неизвестным веществом. Пострадавшие находятся под наблюдением врачей.