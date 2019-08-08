В Челябинске впервые на Урале принесли потомство зебры

В Челябинском зоопарке произошло долгожданное пополнение в семействе зебр. Объявлен конкурс на лучшее имя для новорожденного, сообщили в четверг в администрации зверинца.

- Малыш чувствует себя хорошо, сразу после рождения он встал на ножки и стал следовать за своей мамой, - сообщили в администрации. - В течение года он будет питаться ее молоком, но взрослый корм сможет попробовать уже через две недели.

Родители малыша Анри и Зефирка, пока единственные зебры, которые появились в зоопарках Урала за всю их историю. Поэтому питомец стал первым зебренком, рожденным на Урале.

Зебру Анри привезли из Алматинского зоопарка, самцу шесть лет от роду. Зефирка на год моложе и приехала на Урал из Красноярска. По словам специалистов, Анри и Зефирка - удачно подобранная пара, самец с нежностью заботится о своей подруге. Так, что рождение зебренка стало знаковым и неизбежным событием.

Добавим, что челябинские зебры относятся к виду - "зебра саванная".