В Магнитогорске задержан подозреваемый в подрыве автомобиля

В Магнитогорске по горячим следам задержан подозреваемый в организации подрыва автомобиля, во время которого пострадал его владелец, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

"Благодаря комплексу оперативных мероприятий и следственных действий, проведенных совместно следователями и следователями-криминалистами СК, сотрудниками региональных управлений ФСБ, МВД, Росгвардии преступление было раскрыто и установлен местный житель, причастный к его совершению", - сообщили в СК региона.

Личность задержанного и мотивы покушения пока не разглашаются. Ранее в качестве основной была озвучена версия о том, что преступление связано с торговой деятельностью потерпевшего на продуктовом рынке.

Как уже сообщала "РГ", взрыв во дворе дома по улице Советской армии, 51 в Магнитогорске произошел вчера утром. Пострадал владелец "Жигулей" шестой модели. По предварительным данным, он подошел к автомашине и стал открывать двери, когда сработало неизвестное взрывное устройство.

По факту подрыва машины было возбуждено уголовное дело о покушении на убийство общеопасным способом.