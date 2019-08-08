Российские компании побили рекорд по участию в выставках в Германии

Российский бизнес все активнее использует возможности Германии как выставочного центра для увеличения своего экспортного потенциала. В прошлом году зафиксирован рекордный рост на уровне 36 процентов участия компаний из России в выставках на территории страны, сообщил председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп.

"Российские компании делают большую ставку на экспорт и думают в этой связи о Германии", - комментирует он ситуацию.

По словам Шеппа, в 2018 году в выставках в Германии приняли участие 1075 экспонентов из России. Примечательно, что этот показатель вплотную приблизился к докризисному уровню. Так, в 2014 году 1134 российские компании демонстрировали свои возможности на немецких выставочных площадях. При этом активность россиян растет большими темпами, нежели деловых партнеров из Китая, Италии, Франции, Нидерландов и США. В общей сложности РФ занимает 22 строчку в немецком рейтинге экспонентов по странам.

Со своей стороны, 87 процентов из числа опрошенных немецких компаний выступают за усиление политической поддержки со стороны Берлина в организации выставок. Предприниматели хотят достойного представления Германии на таких крупных площадках, как Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) на уровне канцлера, заключил Маттиас Шепп