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Сценарий второго сезона сериала "Жизнь после смерти" готов

Новости
    08.08.2019, 19:15
Текст:   Юлия Авакова
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Британский режиссер, сценарист и актер, обладающий недюжинным талантом по части живописания безысходности жизни добропорядочных обывателей, создатель феноменального ситкома с эффектом реалити-шоу "Офис", завершил работу над сценарием второго сезона сериала "Жизнь после смерти" (After Life). Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте. На фотографии Джервейс держит весьма увесистый талмуд. Сами съемки начнутся через пять недель.

Данная новость была радостно встречена многими комментаторами. Первый сезон сериала, вышедший весной этого года на платформе Netflix, вызвал многочисленные положительные отзывы как со стороны обычных зрителей, так и среди кинокритиков. Многие говорят, что "Жизнь после смерти" вполне может стать конкурентом "Офиса" (Джервейс является автором нескольких сериалов, но все они уступают ему по популярности).

Фото: kinopoisk.ru
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В сериале Рики Джервейс играет главную роль. Его герой, журналист Тони, пытается найти смысл жизни после смерти горячо любимой жены Лизы, которая, судя по всему, была движущей силой их отношений. Активная и жизнерадостная, она умела подбодрить вечно чем-то недовольного Тони, и, зная о раздражительности мужа и его беспомощности в бытовых вопросах, охотно взяла на себя практические стороны обустройства их совместного быта.

Несмотря на свою безыскусность, сериал подкупает искренностью, реализмом в передаче заурядной повседневности, а также добрым подтруниванием над трогательным, по-детски беспомощным героем, превращающим драму своей жизни в карикатуру на горе. Но постепенно Тони начинает видеть проблески в никчемной, по его мнению, жизни, причем наводят его на новые размышления как раз те, кто дико его раздражает.

Издание Radio Times цитирует слова Джервейса, который озадаченно изрек, что никогда не получал такого вала радостных откликов, как после появления известий о продлении сериала: "Это было какое-то безумие, но да, очень приятно". В присущей ему ироничной манере он продолжил: "Теперь мне надо постараться сделать второй сезон еще лучше, и поэтому, вероятно, придется приложить куда больше усилий, что само по себе, знаете ли, немного раздражает".

Что же касается дальнейших перипетий в жизни Тони, Джервейс многозначительно предрек, что "будет и дальше говорить и делать ровно то, что считает нужным, щедро раздавая наказания, но только тем, кто того заслуживает, использовать свои сверхвозможности (актера, режиссера и сценариста - "Кинократия") в благих целях".

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