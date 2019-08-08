Сергей Румас примет участие в заседании Евразийского межправсовета

В работе Евразийского межправительственного совета, которое состоится в киргизском городе Чолпон-Ата, примет участие глава белорусского правительства Сергей Румас сообщает БЕЛТА. Он уже направился в эту центральноазиатскую республику с рабочим визитом.

В узком составе участникам встречи, уточняет агентство, предстоит рассмотреть опыт создания наднациональных компаний в мировых интеграционных объединениях и подходы по формированию евразийских компаний, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС и другие вопросы.

В повестку дня заседания в широком составе включены ряд актуальных вопросов Союза, в том числе концепция трансграничного информационного взаимодействия, совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения по сельхозпродукции, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на ближайшие два года. Планируется рассмотреть проект "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий".

По традиции на встрече будет определено время и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.