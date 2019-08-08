В мире
08.08.2019 13:48
Текст: Юрий Сизов

Сергей Румас примет участие в заседании Евразийского межправсовета

Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС

В работе Евразийского межправительственного совета, которое состоится в киргизском городе Чолпон-Ата, примет участие глава белорусского правительства Сергей Румас сообщает БЕЛТА. Он уже направился в эту центральноазиатскую республику с рабочим визитом.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
Лукашенко расширил безвизовый режим для иностранцев

В узком составе участникам встречи, уточняет агентство, предстоит рассмотреть опыт создания наднациональных компаний в мировых интеграционных объединениях и подходы по формированию евразийских компаний, нормативы распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств-членов ЕАЭС и другие вопросы.

В повестку дня заседания в широком составе включены ряд актуальных вопросов Союза, в том числе концепция трансграничного информационного взаимодействия, совместные прогнозы развития АПК, балансы спроса и предложения по сельхозпродукции, льноволокну, кожевенному сырью, хлопковолокну и шерсти на ближайшие два года. Планируется рассмотреть проект "Евразийская сеть промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий".

По традиции на встрече будет определено время и место проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»