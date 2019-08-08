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08.08.2019,  
12:06
Текст:  Светлана Цыганкова

СМИ: "Спрут" могут вооружить боевым модулем "Эпоха"

Для Военно-десантных войск России разрабатывают бронированную машину на шасси самоходной противотанковой пушки "Спрут-СД". Она будет вооружена беспилотным боевым модулем "Эпоха". Им оснастят перспективные боевые машины пехоты на платформах "Бумеранг", "Курганец-25" и "Армата".

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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Более подробно ТАСС рассказал об этом источник в оборонно-промышленном комплексе. В составе вооружения модуля - пушка 2А42, пулемет калибра 7,62 миллиметра и комплекс управляемых ракет "Корнет". Источник добавил, что сначала хотели использовать боевой модуль от "Курганца" на шасси БМД-4М. Но хотя он оказался и легче штатного модуля, однако, как выяснилось, больше по размеру. И поэтому стал перекрывать люки экипажа. Так что спроектировали новый модуль на шасси "Спрута".

"Спрут-СД" - российская самоходная противотанковая пушка. Предназначена для борьбы с бронетехникой в составе десанта и морпехов. Имеет противопульную броню. На вооружении - орудие 2А75 калибра 125 миллиметров. Тип пушки - гладкоствольная.

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