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08.08.2019,  
08:42
Текст:  Алексей Брусилов

"Сталинский раритет": грузовик вооружили зениткой образца 1939 года

В Сирии противоборствующие стороны продолжают применять "гантраки" с разнообразным вооружением.

Как правило, на автомобили повышенной проходимости монтируют крупнокалиберные пулеметы, различные зенитные орудия. Недавно в Сети появились фотографии ГАЗ-3308 "Садко", на который водрузили "сталинский раритет" – 37-мм зенитную автоматическую пушку 61-К. Ее серийное производство началось 80 лет назад. Она была одним из основных средств противовоздушной обороны в годы Великой Отечественной войны и успешно уничтожала вражеские самолеты различных типов.

Истребители, штурмовики, разведчики и бомбардировщики противника самоходка поражала на дальностях до 3500 метров и высотах до 2500 метров. При этом скорострельность достигала 170 выстрелов в минуту.

Фото: Сергей Птичкин
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Необходимо отметить, что автоматическая пушка образца 1939 года часто использовалась и для борьбы с наземными целями. Например, на дистанции в 1000 метров ее снаряд мог пробить более 30 мм брони.

После Второй мировой войны 61-К стали поставлять странам-союзникам СССР. Так они попали и в Сирию, где успели поучаствовать в нескольких военных конфликтах. К началу конфликта в 2011 году эти орудия давно были выведены из войск, уцелевшие образцы находились на складах. Однако позже небольшое их количество все же приняло участие в боях.

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