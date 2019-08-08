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Суд смягчил наказание совладельцу Нота-банка и отпустил гадалку Нону Михай 15:57
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08.08.2019 15:57
Рубрика: Происшествия

Суд смягчил наказание совладельцу Нота-банка и отпустил гадалку Нону Михай

Мосгорсуд пересмотрел наказание бывшему совладельцу Нота-банка Вадиму Ерохину по делу о хищении и растрате, сократив длительность его пребывания в колонии на один месяц. При этом срок наказания для его брата Дмитрия Ерохина осталось прежним.

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"Приговор изменить: Вадиму Ерохину смягчить наказание до 5 лет 11 месяцев", - цитирует РИА Новости слова судьи.

Напомним, в марте Останкинский суд Москвы приговорил Вадима Ерохина к 6 годам, а его брата Дмитрия - к 8,5 годам колонии общего режима. Они обвиняются в растрате и хищении более 2 миллиардов рублей. Следствие утверждает, что в 2015 году Ерохины похитили размещенные на депозите компанией "Мостотрест" 1,5 миллиарда рублей, которые были необходимы для выдачи банковской гарантии одной из "дочек" компании для строительства аэропорта в Хабаровске. Также, по версии следствия, братья присвоили себе 321 миллион рублей, оформив из в качестве невозвращенного банку необеспеченного личного займа.

Третий эпизод - хищение 350 миллионов рублей, в нем также фигурирует гадалка Нона Михай. Она оказывала влияние на сестру бывшего финдиректора Нота-банка Галины Марчуковой, склоняя руководство финансово-кредитной организации к хищению через выдачу фиктивного кредита бизнесмену Тарлыкову. Гадалка получила 3,5 года колонии. Кстати, сегодня Мосгорсуд пересмотрел наказание гадалке Михай и принял решение освободить ее от нахождения в тюрьме.

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