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08.08.2019 06:22
Рубрика: В мире

В Канаде нашли тела подростков, подозреваемых в убийстве 3 человек

Текст: Андрей Васильев

Канадская полиция заявила в среду, что обнаружила два тела, которые, по их мнению, принадлежат беглым подросткам, обвиняемым в убийстве преподавателя университета и подозреваемым в убийствах двух туристов в Британской Колумбии.

Фото: Следственный комитет РФ
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Как сообщает Reuters, 19-летний Кам Мак-Леод и 18-летний Брайер Шмегельски, оба из Порт-Альберни (провинция Британская Колумбия), бежали в Манитобу и стали самыми разыскиваемыми подозреваемыми в Канаде после предположительного убийства ими трех человек, включая своего преподавателя. В полиции отказались рассказать, как они умерли, заявив, что ждут вскрытия, чтобы выяснить причину смерти.

Мак-Леод и Шмегельски обвинялись в убийстве 64-летнего Леонарда Дика, преподавателя ботаники в университете Британской Колумбии в Ванкувере.

Они также являются подозреваемыми в убийстве 24-летней американки Чинны Диз и 23-летнего австралийца Лукаса Фаулера.

Фото: iStock
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Тела Маклеода и Шмегельски были обнаружены недалеко от Гиллама, Манитоба, в километре от места, где Королевская канадская конная полиция (RCMP) обнаружила их следы в прошлую пятницу, и в восьми километрах от места, где 22 июля был найден сгоревший автомобиль злоумышленников.

Силовикам пришлось работать в труднопроходимой местности. Власти рады, что предполагаемые убийцы найдены. "Теперь люди могут выдохнуть и вернуться к нормальной жизни и больше не бояться того, кто находится в лесу", - сказал представитель местной полиции.

В поисковой операции были задействованы военнослужащие ВВС и армии Канады, а также беспилотники, собаки, аварийные бригады и основные криминальные подразделения RCMP.

В мире Северная и Центральная Америка Канада
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