Теннисисты Хачанов и Медведев успешно стартовали в Монреале

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вышли в третий круг крупного турнира АТР в Торонто.

В Торонто продолжается теннисный турнир с призовым фондом 6,3 миллиона долларов. Со второго круга стартовали сильнейшие российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев.

В соперники Хачанову достался в соперники многоопытный швейцарец Станислас Вавринка. Матч получился непростым. Первый сет остался за россиянином - 6:4, во втором на тай-брейке успех оказался на стороне Вавринки.

И все же в третьей партии преимущество Хачанова оказалось подавляющим - 6:2. В следующем круге Хачанов сыграет с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

Даниил Медведев обыграл британца Кайла Эдмунда - 6:3, 6:0. В третьем круге Медведев встретится с чилийцем Кристьяном Гарином.