Ученые изобрели водку из чернобыльской пшеницы и воды

Команда ученых из Великобритании и Украины презентовала экспериментальную водку, изготовленную из чернобыльской пшеницы и воды. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО). В сообщении подчеркнуто, что экспериментальный алкогольный продукт радиоактивно безопасен. Для его изготовления использовалась вода из чернобыльских скважин.

"Дистиллированный алкоголь разводили с минеральной водой из глубокого водоносного слоя в городе Чернобыль, который имеет схожий химический состав с грунтовыми водами региона Шампань во Франции, - говорится в сообщении. - В воде не было обнаружено радиоактивного загрязнения".

Примечательно, что на изготовление экспериментальной водки ушло три года. Именно столько, как уверяет государственное агентство, длился этот важный исследовательский проект.

Кстати, он заключался в "изучении миграции радионуклидов из почвы зоны отчуждения в сельскохозяйственных культур, выращенных на этой территории".

К слову, авторы работы признают, что в экспериментальных образцах зерна все-таки было выявлено незначительное превышение допустимой концентрации стронция-90.

"Но поскольку в процессе изготовления алкоголя количество "примесей" в зерне обычно уменьшается, то в готовом напитке они смогли обнаружить лишь природный радионуклид углерод-14, - объясняет ГАЗО. - Концентрация углерода-14 была не больше, чем в любом другом алкогольном напитке".

"В очередной раз британские ученые поразили мир уникальным достижением и доказали, что невозможное становится возможным", - резюмирует председатель ГАЗО Виталий Петрук.