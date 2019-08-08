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8 августа 2019 г.

Постановление правительства Удмуртской Республики от 7 августа 2019 года № 332 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике за II квартал 2019 года"

Дата подписания 7 августа 2019 г.
Опубликован 8 августа 2019 г.

В соответствии с Законом Удмуртской Республики "О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике за II квартал 2019 года в расчете на душу населения - 9 992 рубля, для трудоспособного населения - 10 608 рублей, пенсионеров - 8 148 рублей, детей - 9 964 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов

 

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