В Болгарии начались массовые протесты медсестер

В Софии медицинские сестры вышли на митинг с призывом повысить им зарплаты и улучшить условия труда. В течение дня к акциям присоединятся их коллеги и в других крупных городах Болгарии.

В интервью Болгарскому национальному радио главная медсестра столичной больницы "Святая София" Веселина Ганчева заявила, что в случае отказа властей пойти на уступки протесты продолжатся в сентябре. В число требований митингующих входит установление на законодательном уровне минимального оклада в 1120 левов (приблизительно 560 евро).

Дополнительным поводом для недовольства участников акций стало увольнение одного из организаторов предыдущих подобных движений, продолжающихся уже несколько месяцев, - медсестры крупнейшей в Болгарии больницы "Токуда" Маи Илиевой. Руководство лечебного заведения отрицает обвинения в демонстративном лишении своей сотрудницы рабочего места в дисциплинарных целях.

Солидарность с протестующими объявила национальный омбудсмен Мая Манолова. "Уверена, что каждому понятна настоящая причина этого увольнения - заставить ее (Илиеву - ред.) замолчать, напугать ее и всех тех, кто осмеливается защищать свои гражданские права", - подчеркнула Манолова.