В Германии пройдет суд над 92-летним пекарем-нацистом

Очередной громкий процесс над бывшим эсэсовцем начнется в ФРГ: на этот раз на скамье подсудимых предстанет 92-летний Бруно Д. (по немецким законам, имена подследственных не разглашаются), который в молодом возрасте служил охранником печально известного нацистского концлагеря Штуттгоф, действовавшего на территории оккупированной Польши близ Гданьска (Данцига). Как сообщает Die Welt, профильная палата земельного суда Гамбурга постановила запустить слушания, которые должны начаться с 17 октября. Бывшему нацисту, который в мирной жизни был пекарем, вменяют в вину пособничество в убийстве, по меньшей мере, 5230 человек. Всего за стенами концлагеря были убиты, погибли от голода, пыток и болезней 65 тысяч узников.

Сам Бруно Д., которого в прошлом году уже допрашивали следователи, признал, что за годы, проведенные на сторожевой башне Штуттгофа (с 9 августа 1944-го по 16 апреля 1945 года), "видел сотни трупов и слышал издали крики из газовой камеры", где заключенные мучительно умирали под воздействием "циклона В". Знал Бруно, поступивший в концлагерь 17-летним юношей, о гибели тысяч узников от болезней, в том числе жуткой эпидемии тифа, о целенаправленном уничтожении евреев в зловещем "блоке смерти 29/30", о содержании в нечеловеческих условиях поляков и советских военнопленных, стариков, женщин и детей - обо всем этом сказано в 79-страничном обвинительном заключении, представленном старшим прокурором Ларсом Манке.

Сам обвиняемый при этом уверяет, что никого лично не убивал и убежденным нацистом не был, но, как передает Spiegel Online, "из-за порока сердца не мог уйти на фронт и был годен только для гарнизонной службы". На этот счет у стороны обвинения другое мнение. Если раньше правоприменительная практика в Германии действительно ограничивалась преследованием высокопоставленных функционеров рейха или непосредственных палачей из СС, то теперь немецкие прокуратуры и суды исходят из того, что любая "вспомогательная деятельность" - например, охрана концлагерей - рассматривается как добровольное пособничество в убийстве, отмечает портал.

Другое дело, что довести такие процессы до вынесения приговора и уж тем более до его исполнения удается редко. Так, в апреле суд Мюнстера прекратил разбирательство в отношении другого охранника Штуттгофа, который по состоянию здоровья уже не мог физически присутствовать на заседаниях. Предполагается, что дело Бруно Д. будет рассматриваться два раза в неделю по два часа. Немецкие СМИ предполагают, что в силу преклонного возраста подсудимого это может быть вообще один из последних процессов над бывшими нацистами в Германии.

В нем примет участие историк Штефан Хердлер, доказывающий в своих трудах, что "машина смерти третьего рейха" держалась именно на таких винтиках, как Бруно Д., без которых функционирование лагерей смерти было бы в принципе невозможно. Свидетельствовать против бывшего эсэсовца будет и одна из выживших узниц Штуттгофа Джуди Майзель, перенесшая немало издевательств со стороны надзирателей. "Она видела, как немцы убивали младенцев об стену, видела своими глазами, как ее мать вели в газовую камеру - это случилось 21 ноября 1944 года, незадолго до того, как Красная Армия освободила концлагерь", - заключает Die Welt.