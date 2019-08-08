В Японии тайные отравители убили десятки кошек

В Японии общественность взволнована неприятной загадкой - на острове Умасима, недалеко от южного японского острова Кюсю, стало сокращаться поголовье кошек. Об этом сообщает японская газета Mainichi.

Раньше этот остров был известен тем, что на каждого из 30 жителей приходилось порядка трех кошек, больше только на острове Аосима рядом с Сикоку, там пропорция составляет 1 к 6. Но с 2014 года численность кошек на Умасиме сократилась до 30 особей.

Тревогу подняли местные защитники животных. По их информации, в последние годы на Умасиме стали находить мертвых кошек с пеной у рта, явно умерших от отравления. В основном их обнаруживали около гавани. Там же заметили и раскиданные по земле куски рыбы, покрытые каким-то синим веществом.

Один из местных жителей, узнав о поднявшемся шуме, уже рассказал, что он разбрасывал по своим полям куски рыбы, отравленные сельхозхимикатами, чтобы отвадить ворон. Могла ли эта еда стать причиной гибели кошек, сейчас выясняет полиция, отправившая куски рыбы на экспертизу.

Между тем, есть версия, что в сокращении популяции кошек виновата не только отравленная пища, но и инициатива местной группы защиты животных, которая в 2014 году стерилизовала или кастрировала 70 из 90 кошек, отреагировав таким образом на жалобы местных жителей, недовольных специфическим запахом и другими неудобствами, исходящими от четвероногих. Впрочем, сами зоозащитники утверждают, что подобного быть не может, и что кастрация вызвала лишь "нормальное снижение численности популяции".