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08.08.2019 14:17
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

В Поднебесную официально пришла осень

В Поднебесную официально пришла осень: 8 августа по традиционному китайскому календарю наступил сезон Лицю (Становление осени), сообщает информслужба мобильного приложения "Россия - Китай: главное".
Косточку фрукта необходимо сохранить до праздника Весны. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Косточку фрукта необходимо сохранить до праздника Весны. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Косточку фрукта необходимо сохранить до праздника Весны. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Лето прощается с китайцами удушливой, влажной жарой. Становление осени считается "сезоном дизентерии": по жаре активно продолжают распространяться бактерии и кишечная палочка. Чтобы защититься от расстройств желудка, на Лицю китайцы едят горькую тыкву, которая считается панацеей от проблем с животом. Во времена династий Тан (618 - 907 гг.) и Сун (960 - 1279 гг.) существовал еще один способ избавиться от "осенней дизентерии": встав лицом на запад, нужно съесть семь бобов красной фасоли, запив их холодной колодезной водой. Как это работает - объяснить трудно, но практика показывает: на протяжении веков китайцам помогало.

Еще на Лицю едят персики. Это целый обряд: косточки нужно сохранить вплоть до нового года по лунному календарю. В канун праздника Весны их нужно сжечь дотла: считается, что это избавит от эпидемий на весь последующий год. Наконец, на Становление осени китайцы взвешиваются и сравнивают результат с тем, что был по итогам взвешивания на Становление лета. Если за лето человек потерял в весе - нужно есть больше, особенно мяса, чтобы подготовиться к зиме.

Осенью китайцы особенно налегают на мясо. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Становление осени для китайских фотолюбителей - пора деревенского туризма. В этот сезон крестьяне начинают просушивать на солнце урожай. Фигурно выложенные на сушку красный перец и кукуруза создают удивительные картины. Особенно ими славится поселок Хуанлин в провинции Цзянси. За изумительные виды осенней заготовки урожая министерство культуры присвоило этому селению неофициальный титул "самый прекрасный символ Китая". В этот сезон китайцы закупаются свежесобранным сушеным перцем на всю осень вперед. Специалисты традиционной китайской медицины говорят: осенью более всего будут уязвимы легкие, их лучше всего поддержать именно острой пищей.

Поселок Хуанлин - настоящая Мекка китайских специй. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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