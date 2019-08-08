В продаже появился седьмой выпуск "стандартных" почтовых марок

В отделениях "Почты России" стартовали продажи новых стандартных марок для оплаты почтовых отправлений.

Седьмой выпуск стандартных почтовых марок Российской Федерации "Орлы" будет состоять из 12 самоклеящихся марок с номиналом от 50 копеек до 100 рублей. Это первая замена стандартных почтовых марок с 2009 года. На предыдущем выпуске были изображены кремли российских городов. Марки с кремлями продолжат действовать на ряду с новыми марками.

На почтовых миниатюрах нового выпуска изображена эмблема организаций федеральной почтовой связи России в орнаментальном исполнении. По своему оформлению они напоминают первую почтовую марку Российской империи, выпущенную 10 декабря 1857 году.

В седьмом выпуске стандартных российских марок предусмотрен беспрецедентный комплекс мер защиты от подделок государственных знаков почтовой оплаты. Защитный комплекс нового стандарта аналогичен мерам, применяемым при изготовлении денежных банкнот, уточняется в сообщении пресс-службы почтового предприятия.

Помимо микротекста, уникальной фигурной высечки и использования специальных красок впервые почтовые марки изготовлены на самоклеящейся бумаге с защитными волокнами и специальными надсечками от переклеивания.