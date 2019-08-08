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08.08.2019 13:50
Рубрика: В мире

В Швеции полиция расследует взрыв возле мэрии города Ландскруна

Текст: Александр Саможнев

Полиция проводит расследование нападения на мэрию города Ландскруна на юге Швеции. В ночь на четверг возле здания прогремел мощный взрыв. В результате, взрывной волной в ряде домов были выбиты стекла. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщает издание The Local.

Взрыв произошел на юге Швеции, есть пострадавшие

Место происшествия оцепила полиция. Взрывотехники работают над определением мощности и типа взрывчатки. По словам представителя регионального полицейского управления Патрика Форса, в настоящее время проводится анализ собранных ночью вещественных доказательств, а также свидетельских показаний.

Мэр города Торкильд Страндберг подверг нападение жесткой критике. "Неизвестные лица устроили взрыв, подвергнув тем самым опасности население. Это переходит все мыслимые писаные и неписаные правила", - возмущался он. Градоначальник не исключил, что ночной инцидент является местью криминальных группировок, против которых этим летом были проведены успешные полицейские операции. Преступники подозреваются в попытках убийства и незаконном владении взрывчатыми материалами.

В мире Европа Швеция
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