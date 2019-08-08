В Швеции полиция расследует взрыв возле мэрии города Ландскруна

Полиция проводит расследование нападения на мэрию города Ландскруна на юге Швеции. В ночь на четверг возле здания прогремел мощный взрыв. В результате, взрывной волной в ряде домов были выбиты стекла. По счастливой случайности никто не пострадал, сообщает издание The Local.

Место происшествия оцепила полиция. Взрывотехники работают над определением мощности и типа взрывчатки. По словам представителя регионального полицейского управления Патрика Форса, в настоящее время проводится анализ собранных ночью вещественных доказательств, а также свидетельских показаний.

Мэр города Торкильд Страндберг подверг нападение жесткой критике. "Неизвестные лица устроили взрыв, подвергнув тем самым опасности население. Это переходит все мыслимые писаные и неписаные правила", - возмущался он. Градоначальник не исключил, что ночной инцидент является местью криминальных группировок, против которых этим летом были проведены успешные полицейские операции. Преступники подозреваются в попытках убийства и незаконном владении взрывчатыми материалами.