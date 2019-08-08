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08.08.2019 10:35
Рубрика: Видео

Видео: угонщик попытался скрыться от полиции в океанских волнах

Текст: Вадим Давыденко

Некуда бежать - лейтмотив целого ряда успешных голливудских боевиков и видеоигр. Полиция идет по пятам за главным героем, облавой загоняя его, как волка, и у него остается лишь один выход - отчаянный прыжок с крыши небоскреба или обрыва туда, где его никто никогда не достанет.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Примерно так всё и происходило в реальности в Плайя-дель-Рей, на окраине Лос-Анджелеса. Угнавший Toyota Camry мужчина попытался скрыться от полиции на городском пляже, ловко петляя между перепуганными загорающими и периодически окуная машину в океанскую волну.

Когда же и там его заблокировали патрульные автомобили, несостоявшийся герой боевика решил сдаться. Но предварительно окунулся в волнах - когда теперь судья даст ему возможность отдыхать на пляже? - и даже сделал несколько больших глотков пива из баночки, которую не выпускал из рук во время погони. Последнее во многом объясняет логику его поведения, вернее, полное ее отсутствие.

Никто на пляже не пострадал - угонщик криком разгонял со своего пути отдыхающих - и это единственное смягчающее будущий приговор судьи обстоятельство.

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#видео #авто